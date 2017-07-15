Письма Эйнштейна другу проданы на аукционе за $1.7 млн

PanARMENIAN.Net - Письма одного из величайших физиков ХХ века Альберта Эйнштейна (1879-1955) его другу Мишелю Бессо (1873-1955) проданы на онлайн-аукционе за $1.7 млн. Об этом сообщила представитель аукционного дома Christie's.

По ее словам, в 50 письмах «рассматриваются самые важные научные концепции, в том числе вопросы общей теории относительности», передает ТАСС.

Эти письма, относящиеся к периоду с 1903 по 1954 годы, Эйнштейн писал Бессо, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе, а затем работал вместе с ним в швейцарском патентном бюро.

Наибольшее внимание участников аукциона привлекло письмо от 21 декабря 1915 года, посвященное завершению работы над общей теорией относительности. Оно касается статьи под заголовком «Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности»- третьей из четырех статей об общей теории относительности, представленных в Прусскую академию наук в ноябре 1915 года.

«Прочитай эти статьи, - пишет Эйнштейн своему другу, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе. - Они дают окончательные ответы на все трудные вопросы».

Кроме того, в письме Эйнштейн выражает сожаление по поводу того, что не может совершить поездку в швейцарский Цюрих и избавиться от ограничений военного времени, существовавших в то время в Германии.

За $137,5 тыс. - почти в три раза больше первоначальной оценки - продано письмо от 30 ноября 1949 года из Принстонского университета, которое содержит знаменитую фразу Эйнштейна «Бог не играет в кости со Вселенной», то есть основные постулаты физики не могут быть случайными.

В письме из Берлина от 3 января 1916 года великий физик пишет о своем желании написать в ближайшем будущем книгу о специальной и общей теории относительности, но при этом ссылается на «трудность приступить к этому делу, как и ко всякому, которое не диктуется горячим желанием».

«Но если я не сделаю этого, то теория не будет понятна, сколь бы ни была проста основа», - добавил он. Это послание на четырех страницах продано за $125 тыс. - в четыре раза выше первоначальной оценки.

Как отметила представитель аукционного дома, письма Эйнштейна «оцениваются сразу по нескольким параметрам, таким как историческое и научное значение, а также по тому, какой интерес вызывает тот или иной документ у общественности».