США сообщили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане
15 июля 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Афганистане убит Абу Сайед - главарь террористической группировки «Исламское государство» в этой стране. Об этом 14 июля сообщила представитель министерства обороны США Дана Уайт.
По ее словам, это произошло 11 июля в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане. Это «значительно нарушит планы террористов по расширению своего присутствия» в этой стране, заявили в Пентагоне, пишет Deutsche Welle.
США ликвидировали уже третьего лидера ИГ в Афганистане. В июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан в результате ракетного удара, нанесенного американским дроном, а в апреле 2017 года - Абдул Хасиб в ходе совместной операции афганских и американских военных. Террористическая группировка появилась в Афганистане в 2015 году и в какое-то время насчитывала там до 3 тысяч боевиков.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Армянскому институту древних рукописей подарили Евангелие 15 века Меценаты – Грайр и Рипсиме Дадаян – предоставили в дар музею Евангелие 1471 года.
«Птичка упорхнула»: Писатель Севан Нишанян сбежал из турецкой тюрьмы Известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Нишанян, приговоренный в 2014 году к 11 годам и 8 месяцам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну.
Аронян проиграл Непомнящему в 8 туре Гран-при ФИДЕ После 8 тура Аронян занимает 14 место.