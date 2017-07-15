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США сообщили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане

США сообщили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане
15 июля 2017 - 12:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В Афганистане убит Абу Сайед - главарь террористической группировки «Исламское государство» в этой стране. Об этом 14 июля сообщила представитель министерства обороны США Дана Уайт.

По ее словам, это произошло 11 июля в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане. Это «значительно нарушит планы террористов по расширению своего присутствия» в этой стране, заявили в Пентагоне, пишет Deutsche Welle.

США ликвидировали уже третьего лидера ИГ в Афганистане. В июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан в результате ракетного удара, нанесенного американским дроном, а в апреле 2017 года - Абдул Хасиб в ходе совместной операции афганских и американских военных. Террористическая группировка появилась в Афганистане в 2015 году и в какое-то время насчитывала там до 3 тысяч боевиков.

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Deutsche Welle: США заявили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане
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