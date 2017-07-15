В Турции уволили более 7300 полицейских, госслужащих и научных сотрудников

PanARMENIAN.Net - Власти Турции 14 июля издали указ об увольнении более 7300 полицейских, военных, госслужащих и научных сотрудников. Об этом стало известно в канун первой годовщины неудавшегося переворота, после которого руководство страны начало проводить массовые репрессии в отношении предполагаемых сообщников путчистов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В общей сложности за прошедший год власти уволили или отстранили от госслужбы более 150 тысяч человек. Кроме того, около 50 тысяч человек были взяты под стражу по подозрению в связях с путчистами.

Турецкие власти обвиняют исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации переворота, в ходе которого погибли более 240 человек и еще почти 2,2 тысячи пострадали. Сам Гюлен, давно живущий в США, отрицает свою причастность в прошлогодним событиям в Турции.