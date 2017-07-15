Московский «Спартак» впервые завоевал Суперкубок России по футболу

PanARMENIAN.Net - Московский «Спартак» победил столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время сильнее оказались спартаковцы: сначала точный удар нанес форвард Луиз Адриано, а потом атакующий полузащитник Квинси Промес увеличил разницу в счете — 2:0. Под занавес встречи полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш отквитал один мяч. Окончательный счет — 2:1.

Таким образом, «Спартак» впервые стал обладателем Суперкубка России, который начал проводиться с 2003 года. До них этот трофей четыре раза брали петербургский «Зенит» и шесть раз московский ЦСКА, передает Tvrain.ru.

В матче за Суперкубок встречаются действующий победитель чемпионата России (Спартак) и обладатель Кубка России (Локомотив)