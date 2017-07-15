За неделю ВС Азербайджана применили 82-мм минометы и АГС в Карабахе

PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 15 июля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск Азербайджан нарушил режим перемирия свыше 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

ВС Азербайджана, помимо стрелкового оружия, на различных участках передовой применили также 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы (АГС).

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой и уверенно нести боевое дежурство.

10 июля, около 17:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Вазген Жирайрович Погосян, 1997г.р.

7 июля вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).