Шотландский остров выставлен на продажу за $5.6 млн

PanARMENIAN.Net - Остров Алва в архипелаге Внутренние Гебриды у берегов Шотландии выставлен на продажу по цене 4.25 миллиона фунтов стерлингов (около 5.6 миллиона долларов).

На острове есть особняк, церковь, ресторан и восемь других объектов недвижимости — коттеджи и охотничий домик, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Площадь земельного владения — более 1.8 тысячи гектаров. Длина острова — 12.07 километра, ширина — 4.02 километра. С 1945 года им владеет семья Ховард. Продажа осуществляется агентством недвижимости Knight Frank.

Остров послужил вдохновением для поэмы английского писателя Вальтера Скотта «Властелин островов» (1815). На Алве жил знаменитый исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон (1813-1873). В 1950 году его посетила принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты «Британия».

В настоящее время население острова составляет 11 человек.

На территории обитает большое количество птиц: канюки, беркуты, орланы-белохвосты, бекасы, тетерева, фазаны, вальдшнепы и многие другие. Из млекопитающих имеются олени, кролики, зайцы, выдры, горностаи и ежи. На острове не водятся змеи, единственная зафиксированная рептилия — веретеница.

Внутренние Гебридские острова (Inner Hebrides) — архипелаг у западного побережья Великобритании, восточная часть Гебридских островов. Состоит из 36 обитаемых и 43 необитаемых островов.