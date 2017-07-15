Одну из раненых в Хургаде гражданок Армении прооперировали
15 июля 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Одна из пострадавших в результате нападения в Хургаде гражданок Армении прооперирована. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Она прооперирована. Состояние средней тяжести, помещена в реанимацию. Вторая пострадавшая готовится к выписке из больницы», - сказал Балаян, пишет Aysor.am.
По его словам, посол Армении в Египте находится на связи с пострадавшими.
Пресс-секретарь МИД также рассказал, что поймать преступника удалось при помощи раненой гражданки Армении, которая шезлонгом ударила его по голове.
14 июля в отеле египетского курорта Хургада человек с ножом напал на туристов. Двое туристов погибли, по меньшей мере 4 человека получили ранения. В числе раненых 2 гражданок Армении.
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