Одну из раненых в Хургаде гражданок Армении прооперировали

PanARMENIAN.Net - Одна из пострадавших в результате нападения в Хургаде гражданок Армении прооперирована. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Она прооперирована. Состояние средней тяжести, помещена в реанимацию. Вторая пострадавшая готовится к выписке из больницы», - сказал Балаян, пишет Aysor.am.

По его словам, посол Армении в Египте находится на связи с пострадавшими.

Пресс-секретарь МИД также рассказал, что поймать преступника удалось при помощи раненой гражданки Армении, которая шезлонгом ударила его по голове.

14 июля в отеле египетского курорта Хургада человек с ножом напал на туристов. Двое туристов погибли, по меньшей мере 4 человека получили ранения. В числе раненых 2 гражданок Армении.