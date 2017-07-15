В тегеранском метро мужчина с ножом напал на людей: 5 человек ранены
15 июля 2017 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Мужчина с ножом напал на людей на станции тегеранского метро, по меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции, получили ранения. Об этом сообщила полиция.
Инцидент произошел на станции города Рей — пригорода Тегерана. Мужчина ранил четырех пассажиров, а затем — сотрудника полиции, который пытался ему помешать, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако нападавший их проигнорировал. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь по нему самому, от ранения он скончался в больнице.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на источник сообщало, что объектом нападения был священнослужитель и что при этом пострадали 15 человек. Однако эти данные официальные лица не подтвердили.
В данный момент станция работает в обычном режиме.
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