Маск представил сайт только с одной буквой

PanARMENIAN.Net - Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск сообщил в Twitter о запуске сайта x.com, доменное имя которого состоит только из одной буквы X.

«Сейчас он слишком многословен, но завтра это будет исправлено», — отметил Маск, пишет Lenta.ru.

Предприниматель не уточнил, для каких целей он выкупил домен. В 1999 году по этому адресу располагался онлайн-банк, принадлежащий Маску, который позже пережил слияние с платежной системой PayPal. 5 июля 2017 года стало известно, что Маск приобрел права на домен.

Журналисты Mashable предполагают, что Маск может использовать новый сайт либо для Space X (хотя у компании уже имеется собственный сайт), либо для электрокара Tesla Model X, либо для неизвестного нового проекта.