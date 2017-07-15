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Маск представил сайт только с одной буквой

Маск представил сайт только с одной буквой
15 июля 2017 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск сообщил в Twitter о запуске сайта x.com, доменное имя которого состоит только из одной буквы X.

«Сейчас он слишком многословен, но завтра это будет исправлено», — отметил Маск, пишет Lenta.ru.

Предприниматель не уточнил, для каких целей он выкупил домен. В 1999 году по этому адресу располагался онлайн-банк, принадлежащий Маску, который позже пережил слияние с платежной системой PayPal. 5 июля 2017 года стало известно, что Маск приобрел права на домен.

Журналисты Mashable предполагают, что Маск может использовать новый сайт либо для Space X (хотя у компании уже имеется собственный сайт), либо для электрокара Tesla Model X, либо для неизвестного нового проекта.

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Lenta.ru: Илон Маск представил сайт с одной буквой
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