Ученые создали маленькое человеческое сердце на месте крысиного

PanARMENIAN.Net - Американские биологи сумели заместить клетки крысиной сердечной мышцы человеческими клетками. В будущем такая мини-модель человеческого сердца позволит эффективно проводить эксперименты, связанные с изучением сердечной деятельности и влияния на нее лекарств. О своей работе ученые рассказали на конференции American Heart Association's Basic Cardiovascular Sciences 2017 Scientific Sessions.

Ученые воспользовались методом четырехпоточной канюляции (4-Flow cannulation), в ходе которой сердце удаляют из тела, а затем подключают к сосудам через систему, позволяющую закачивать в него искусственные жидкости, пишет N+1.

Эта процедура несколько отличается от стандартной процедуры Лангендорфа, в ходе которой сердце «обратным образом» подключается только к аорте, в результате чего клапан аорты закрывается, а насыщенный кислородом и питательными веществами искусственный раствор поступает в сердце. В данном случае, при четырехпоточной канюляции, к системе были подключены как вены, так и артерии.

С помощью подобных систем измеряют, например, силу сокращений сердца, и другие его свойства - сердце работает много часов, при этом на него не влияют нервные и гормональные сигналы организма, но оно продолжает сокращаться. С их помощью также можно удалять клетки сердца. Обычно это делается с помощью фермента коллагеназы, расщепляющий сердечные ткани на отдельные клетки. Удалив клетки собственной сердечной мышцы крысы, но оставив все внешние оболочки, ученые успешно поместили внутрь оболочек клетки человеческого сердца. Метод четырехпоточной канюляции позволял при этом поддерживать циркуляцию жидкостей по всем камерам сердца, а также стимулировать их механическое расширение.

Ученые считают, что такая мини-модель человеческого сердца, успешно работающая in vitro в течение достаточно долгого времени, позволит успешно изучать, в частности, влияние лекарств на сердечную деятельность человека вне самого человека.