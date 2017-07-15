Умерла единственная женщина-лауреат Филдсовской премии Мариам Мирзахани
15 июля 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В США умерла иранский математик Мариам Мирзахани, единственная женщина — лауреат Филдсовской премии, самой престижной награды в области математики.
Мирзахани было 40 лет. Четыре года назад у нее был диагностирован рак груди, сообщает Meduza со ссылкой на Tehran Times.
Мариам Мирзахани в 2014 году получила Филдсовскую премию, которую называют аналогом Нобелевской в области математики (правда, премию вручают раз в четыре года и только ученым не старше 40 лет). Ее наградили за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей, а также их пространства модулей», пишет N+1.
Мирзахани стала первой женщиной и первой иранкой, получившей награду.
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