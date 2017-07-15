Индийский фильм «Желанный Дурган» - победитель 14-го «Золотого абрикоса»

PanARMENIAN.Net - Индийский фильм «Желанный Дурган» удостоился главной награды 14 международного ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос». В эти минуты в ереванском кинотеатре «Москва» объявили победителя в конкурсе игровых фильмов.

Как сообщает корреспондент PanARMENIAN.Net из зала, режиссер фильма-победителя Санал Кумар Сасидхаран получая награду заявил, что они не ожидали, что выиграют.

«Спасибо, Армения. Спасибо, Ереван за приз», - сказал режиссер.

Он также поделился своими впечатлениями о пребывании в Армении.

«Мы посмотрели хорошие фильмы, увидели ночную жизнь, свободу и попробовали вкусную еду. В Индии мы не имеем такой свободы ночью, как только вечереет идем домой и смотрим телевизор», - отметил Санал Кумар Сасидхаран.

14-летний «Золотой абрикос»: Как стартовал главный армянский кинофестиваль

Лучший фильм в категории игровое кино выбирали оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия) и руководитель канадского института кино Том Максорли.

«Серебрянный абрикос» получил фильм из Бразилии «Арабия» режиссеров Афонсу Учоа, Жуан Думанс. Специального приза жюри в этой категории удостоилась немецко-австрийская и болгарская картина «Вестерн» режиссера Валеска Гризебах.

В конкурседокументального кино «Золотого абрикоса» удостоилась картинапалестинского режиссёра Раеда Андони«Охота на призраков».«Серебрянный абрикос» получил турецко-армянский фильм «Мама Дердо и орешник» режиссера Сердара Онала. Специальным призом жюри (треть место - ред.) отмечен болгарский фильм«Крестьяне» режиссера Цветана Драгнева.

В конкурсной программе «Армянская панорама» главный приз получил художественный фильм «Дональд Крайд» Криса Аветисяна (США). Также специальную награду жюри вручило армянскому актеру, исполнителю главной роли в фильма «Линия» Самвелу Тадевосяну.

Лучшим документальным фильмом в программе«Армянская панорама» признан«Был снег» режиссера Тамары Степанян. Специального упоминания жюри удостился фильм «Орижин» Ашота Мкртчяна.

Лучшим короткометражным фильмом «Армянской панорамы» жюри назвало«Удержаться на плаву» Эрика Шагиняна (США). Приз имени Гранта Матевосяна за лучший сценарий получил также фильм «Дональд Крайд» Криса Аветисяна.

Специальную награду жюри кинофестиваля получил фильм иранского режиссера Мохаммада Расуллоффа «Неподкупный».

По традиции в последний день«Золотого абрикоса» - 16 июля в кинотеатре «Москва» покажут фильмы-победители.

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