Артур Абрахам проиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBO

PanARMENIAN.Net - На лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся бой за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе между британцем Крисом Юбенком-младшим и немецким боксером армянского происхождения Артуром Абрахамом.

Поединок длился все 12 раундов и завершился победой Юбенка единогласным решением судей, передает пресс-служба НОК РА.

37-летний Абрахам проиграл в шестой раз, одержав 46 побед (30 – нокаутом).

Артур Абрахам (Аветик Абрамян) родился в Армении, выступает под флагом Германии. Стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO, отобрав в августе 2012 года чемпионский пояс у Роберта Штиглица. 23 марта 2013 года «Король Артур» не смог защитить свой титул в бою с тем же Штиглицем.

Однако в марте 2014 года Абрахам вернул себе чемпионский пояс, победив Штиглица в матче-реванше, а затем защитил его в поединках с черногорцем Николой Сьеклочей, Полом Смитом и Мартином Мюрреем.