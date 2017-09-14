Месси, Роналду и Неймар номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

PanARMENIAN.Net - Футболисты Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») и Неймар («ПСЖ») – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду также претендуют Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Тайсон («Шахтёр»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Хамес Родригес («Бавария»), передает Championat.com.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в матче с АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Гарри Кейн в поединке с дортмундской «Боруссией» (3:1) также забил два гола и отдал 1 голевой пас.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче с «Севильей» (2:2) забил один гол, как и хавбек «Шахтёра» Тайсон в поединке с «Наполи» (2:1). Лионель Месси в матче с «Ювентусом» (3:0) отметился дублем, а Неймар в победной встрече с «Селтиком» (5:0) забил гол и отдал голевой пас.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в матче с «Базелем» (3:0) забил 1 гол, а полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в матче с «Андерлехтом» (3:0) результативными действиями не отметился.