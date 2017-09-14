Зюганов: Мы не позволим антироссийским силам разгуляться в Армении

PanARMENIAN.Net - Россия не позволит антироссийским силам разгуляться в Армении. Такое заявление сделал на полях конференции «Ось Москва-Баку» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«У всех, кто отходил от России, складывалась плохая ситуация. Армения и армянский народ это понимают лучше всех. Что касается истерии, то и у нас, в Москве, немало людей, пляшущих под американскую дудку. Эти люди не служат России, а делают все для дестабилизации ситуации. Этим силам в Армении нельзя дать разгуляться. Мы не позволим им это»,- сказал он, говоря о желании Армении интеграции в НАТО, пишет Haqqin.az.

Зюганов также прокомментировал возможные пути урегулирования карабахского конфликта.

«Я не вижу мира и спокойствия на Кавказе без тесного взаимодействия с Россией», - заявил он.

По словам российского политика, решение надо искать за столом переговоров. Надо проявить терпение и добрую волю.

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