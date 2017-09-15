Уильям Сароян в 3D проекции «вернется» в свой дом во Фресно

PanARMENIAN.Net - 31 августа 2018 года Уильям Сароян, известный американский писатель армянского происхождения, по случаю своего 110-летнего юбилея «вернется» в свой родной город Фресно в 3D проекции, «прогуляется» по своему дому, пообщается с посетителями и даже пошутит. Это не иллюзия, а реальный и уже реализованный проект фонда «Интеллектуальный ренессанс» (IRF).

Основатель фонда «Интеллектуальный ренессанс» Артур Джанибекян разработал проект «Сароян Хаус», в рамках которого расположенный в калифорнийском городе Фресно особняк великого писателя и драматурга Уильяма Сарояна будет превращен в дом-музей. Фонд I в декабре 2015 года приобрел выставленный на аукцион особняк Сарояна.

«Интерактивный музей сотрет все границы времени и пространства», - сказала работающая над проектом Сатеник Авагян из Армении, пишет Fresno Bee.

С целью разработки проекта дома-музея писателя был объявлен конкурс, заключительный этап которого прошел в Ереване. Победителем конкурса стала архитектурная мастерская «Сторакет».

По словам разработчиков, посетители услышат голос Сарояна. Он не будет говорить с ними напрямую, но сможет общаться и отвечать на вопросы. Сароян, его книжные герои и их истории путем 3D моделирования будут размещены на участке площадью 114 кв м, где когда-то жил и творил сам писатель.