СМИ: В бакинской тюрьме заключенные угрожали Лапшину расправой
15 сентября 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Российско-израильскому блогеру Александру Лапшину в бакинской тюрьме угрожали расправой. По словам самого блогера, с первого дня в тюрьме другие заключенные угрожали его убить, пишет Newsru.co.il со ссылкой на сайт газеты «Гаарец».
По данным издания, Лапшин, вернувшийся в Израиль после семи месяцев в азербайджанской тюрьме, в беседе с друзьями опровергает слухи о том, что незадолго до освобождения предпринял попытку суицида.
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов ранее заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме.
Как сообщает издание, известие о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Лапшина, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха, заставило врасплох сотрудников израильского посольства в Баку. В посольстве и МИД Израиля полагают, что блогера, имеющего российское и израильское гражданства, было решено помиловать из-за опасений за его жизнь.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании Лапшина.
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