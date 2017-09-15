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Шер спела с рэпером Future в рекламе Gap (видео)

Шер спела с рэпером Future в рекламе Gap
 15 сентября 2017 - 11:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская певица армянского происхождения Шер исполнила совместную песню с рэпером Future для рекламного ролика марки Gap. Видео опубликовано на YouTube-канале бренда.

Дуэт спел песню американской группы Sly and the Family Stone «Everyday People» 1968 года. В ролике артисты встречаются на белой лестнице, садятся вместе и исполняют часть легендарного трека.

Gap — американская компания и ретейлер одежды, основана в 1969 году. Штаб-квартира марки располагается в Сан-Бруно (штат Калифорния).

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The Toronto Sun. Cher, Future team up for Gap campaign
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