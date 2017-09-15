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Асратян: Публикации азербайджанских СМИ о ДТП в Армии обороны НКР – очередной пропагандистский трюк

Асратян: Публикации азербайджанских СМИ о ДТП в Армии обороны НКР – очередной пропагандистский трюк
15 сентября 2017 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Публикации азербайджанских СМИ о ДТП с множеством жертв в Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) - очередной пропагандистский трюк. Об этом написал пресс-секретарь министерства обороны НКР Сенор Асратян на своей странице в социальной сети Facebook.

14 сентября азербайджанские СМИ распространили информация о том, что якобы вследствие ДТП погибли 8 и получили ранения 4 военнослужащих Армии обороны НКР.

«Сообщу, что в ВС Арцаха какого-либо инцидента не зарегистрировано, а указанные азербайджанским СМИ имена и фамилии являются вымышленными», – отметил Сенор Асратян.

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Запись Сенора Асратяна в Facebook
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