Асратян: Публикации азербайджанских СМИ о ДТП в Армии обороны НКР – очередной пропагандистский трюк

PanARMENIAN.Net - Публикации азербайджанских СМИ о ДТП с множеством жертв в Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) - очередной пропагандистский трюк. Об этом написал пресс-секретарь министерства обороны НКР Сенор Асратян на своей странице в социальной сети Facebook.

14 сентября азербайджанские СМИ распространили информация о том, что якобы вследствие ДТП погибли 8 и получили ранения 4 военнослужащих Армии обороны НКР.

«Сообщу, что в ВС Арцаха какого-либо инцидента не зарегистрировано, а указанные азербайджанским СМИ имена и фамилии являются вымышленными», – отметил Сенор Асратян.