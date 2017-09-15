Шнобелевская премия: Большие уши стариков, жидкие коты и другие «важные» открытия
15 сентября 2017 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - На прошедшей в Гарвардском университете в США Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), команда из шести исследователей получила премию мира за исследование о том, как игра на музыкальном звуковом инструменте диджеридо может помочь в лечении храпа.
По словам ученых, ежедневные упражнения на инструменте укрепляют верхний респираторный тракт и облегчают дыхание.
Премию в области анатомии получил британец Джеймс Хиткоут со своим исследованием «Почему у стариков большие уши?». Премии в области экономики удостоились австралиец Мэттью Роклофф и американка Нэнси Джир за свои эксперименты – они наблюдали, как связан контакт человека с живым крокодилом со стремлением играть в азартные игры, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Improbable Research.
Премии в области физики удостоился французский ученый Марк-Антуан Фардин, который применял гидродинамику в исследовании вопроса «Могут ли коты быть одновременно твердыми и жидкими?». В нем сказано, что кошки могут считаться как твердым телом, так и жидкостью, поскольку отличаются умением принимать форму сосуда, в котором лежат.
Премию в области питания получили ученые Фернанда Ита, Энрико Бернард и Родриго Торрес, которые опубликовали научный доклад по тому, как влияет человеческая кровь на диету летучей мыши вида мохноногий вампир. Награду также получили ученые из Италии и Испании, которые «показали, что многие идентичные близнецы не могут визуально различать друг друга», а также ученые из Франции и Великобритании, которые использовали технологии для сканирования головного мозга, чтобы определить, почему некоторые люди ненавидят сыр.
Шнобелевская премия (Игнобелевская премия, анти Нобелевская премия) — одна из самых известных международных антипремий, пародия на престижную мировую научную награду Нобелевскую премию. Название премии представляет собой игру слов: на английском языке оно звучит как Ig Nobel Prize (созвучно с англ. ignoble — «позорный») и является пародией на английское звучание названия Нобелевской премии — Nobel Prize. В адаптированном переводе на русский язык название звучит как «Шнобелевская премия», однако применяются также варианты «Игнобелевская премия», «Гнобелевская премия» и «анти Нобелевская премия».
Шнобелевская премия учреждена в 1991 году американским журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрахамса (Marc Abrahams). С 1999 года ежегодно вручается десять Шнобелевских премий (в период 1991 1998 годов их число колебалось от 4 до 11): к классическим «нобелевским» номинациям (физика, химия, медицина/физиология, литература, экономика и борьба за мир) прибавляются категории, тематика которых каждый год утверждается Шнобелевским комитетом отдельно.
Photo. Michael Whitaker for the Observer
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