Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
15 сентября 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство граждан Израиля высказываются за признание первого в истории человечества Геноцида армян в начале XX века. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Кнессета 15-го созыва, сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» Александр Цинкер.
«Когда у нас были хорошие отношения с Турцией, парламентарии говорили, зачем вы хотите испортить их, продвигая вопрос признания Геноцида армян в Кнессете. Когда отношения с Анкарой испортились, мне сказали, что пока не время, так как мы восстанавливаем испорченные отношения», — сказал Цинкер, передает Sputnik-Армения.
Он признался, что его «раздражает», когда историческую правду пытаются смешать с политикой.
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета.
Последний визит вице-спикера Кнессета Тали Плосков в Армению сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» с армянской стороны Гайк Котанджян назвал еще одним шагом в двусторонних отношениях и в вопросе признания трагедии армянского народа Израилем.
«Делегация во главе с Плосков, посетившая Мемориал жертвам геноцида армян в Ереване, оставила запись в книге почетных гостей, тем самым выразив свое отношение к трагедии», — добавил Котанджян.
Ранее израильский министр по вопросам охраны окружающей среды, по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин заявил, что признание факта Геноцида армян со стороны Кнессета маловероятно.«Не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции», - сказал он.
Резолюция о признании Геноцида армян была направлена на суд одной из комиссий Кнессета уже 9 раз. Шесть раз она направлялась, но не обсуждалась в комиссии по безопасности и внешним отношениям, и три раза – в комиссию по образованию, науке и культуре.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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