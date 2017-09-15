Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Большинство граждан Израиля высказываются за признание первого в истории человечества Геноцида армян в начале XX века. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Кнессета 15-го созыва, сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» Александр Цинкер.

«Когда у нас были хорошие отношения с Турцией, парламентарии говорили, зачем вы хотите испортить их, продвигая вопрос признания Геноцида армян в Кнессете. Когда отношения с Анкарой испортились, мне сказали, что пока не время, так как мы восстанавливаем испорченные отношения», — сказал Цинкер, передает Sputnik-Армения.

Он признался, что его «раздражает», когда историческую правду пытаются смешать с политикой.

Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета.

Последний визит вице-спикера Кнессета Тали Плосков в Армению сопредседатель общественного форума «Армения-Израиль» с армянской стороны Гайк Котанджян назвал еще одним шагом в двусторонних отношениях и в вопросе признания трагедии армянского народа Израилем.

«Делегация во главе с Плосков, посетившая Мемориал жертвам геноцида армян в Ереване, оставила запись в книге почетных гостей, тем самым выразив свое отношение к трагедии», — добавил Котанджян.

Ранее израильский министр по вопросам охраны окружающей среды, по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин заявил, что признание факта Геноцида армян со стороны Кнессета маловероятно.«Не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции», - сказал он.

Резолюция о признании Геноцида армян была направлена на суд одной из комиссий Кнессета уже 9 раз. Шесть раз она направлялась, но не обсуждалась в комиссии по безопасности и внешним отношениям, и три раза – в комиссию по образованию, науке и культуре.