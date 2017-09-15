Вышел первый трейлер «Красного воробья» с Лоуренс в роли русской шпионки (видео)
15 сентября 2017 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился первый проморолик триллера «Красный воробей» с актрисой Дженнифер Лоуренс в главной роли. Клип опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox UK.
Картина расскажет об офицере российской разведки Доминике Егоровой (Лоуренс), перед которой стоит задача узнать необходимую информацию у агента ЦРУ Натаниэля Нэша (Джоэл Эдгертон). Для этого ей нужно соблазнить американца. «Красный воробей» основан на одноименной книге Джейсона Мэтьюса.
Премьера фильма, режиссером которого выступил Френсис Лоуренс, запланирована на 26 апреля 2018 года, пишет Lenta.ru.
В июле стало известно, что создатели шпионского триллера решили не включать в него сцены с персонажем, прообразом которого является президент России Владимир Путин, чтобы обезопасить себя от агрессии «каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться». В книге Мэтьюса Путину отводится одна из ключевых ролей.
Самое значимое
Всего намечено 3 концерта 93-летнего исполнителя. Первый концерт состоится 1 октября в городе Перт, 2-й - в Сиднее 4 октября, а 3-й - в Мельбурне 7 октября
Знаменитый артист даст всего один концерт 28 октября 2017 в зале Менора Мивтахим в Тель-Авиве
Документ, который содержит двадцать страниц и датирован 26 апреля 2016 года предназначался для внутреннего использования.
Съемки начнутся в 2018 году и будут проходить на территории России и Армении.
Partner news
Последние новости
В грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев сократился естественный прирост населения В январе-июне 2017 года естественный прирост проживающего в регионе населения составил 336 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 58,6% (в прошлом году этот показатель составил 812 человек)
Cassini завершает свою 20-летнюю миссию и опускается в облака Сатурна NASA запустит прямую трансляцию финала Cassini в 15:00 по ереванскому времени. В 15:54 Cassini сообщит о входе в атмосферу, а в 15:55 подаст прощальный сигнал
В США предложили ввести санкции против Турции и подумать о целесообразности ее участия в НАТО Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы
Сурмелис: Соглашение Армении с ЕС упростит импорт сельхозпродукции из РА в Европу По его словам, соглашение упростит импорт сельхозпродукции из Армении в европейские страны, что предоставит возможность развивать сельскохозяйственную сферу в Армении