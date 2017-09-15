Facebook тестирует функцию Snooze для временного скрытия постов друзей
15 сентября 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Соцсеть Facebook начала тестировать функцию Snooze — временного скрытия постов друзей и сообществ.
Скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц, пишет Meduza со ссылкой на Techcrunch.
Официально о выходе новой функции не объявляли. Пока Snooze работает только в США и лишь в десктопной версии. Кнопка находится ниже функции «скрыть публикацию».
Сейчас можно отменить подписки на обновления конкретных пользователей, не удаляя из друзей, но на постоянной основе. Еще одна функция позволяет видеть в своей ленте больше или, наоборот, меньше постов друга.
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