Сурмелис: Соглашение Армении с ЕС упростит импорт сельхозпродукции из РА в Европу

PanARMENIAN.Net - Планируемое к подписанию рамочное соглашение с Евросоюзом предоставит ряд возможностей армянскому бизнесу. Об этом 15 сентября на брифинге заявил руководитель подразделения Главного директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петрос Сурмелис.

По его словам, соглашение упростит импорт сельхозпродукции из Армении в европейские страны, что предоставит возможность развивать сельскохозяйственную сферу в Армении.

«Мы ставим цель улучшить инвестиционный климат в Армении, что позволит развивать бизнес в республике, улучшить рынок экспорта. Одно из направлений улучшения бизнес-среды – совершенствование сферы госзакупок. И в соглашении содержатся положения, которые предоставят возможность сделать процесс госзакупок более прозрачным и понятным», – сказал он, пишет Panorama.am.

Еще одной важной сферой Сурмелис назвал конкурентную среду. «Этим соглашением мы планируем улучшить ситуацию и создать орган, который будет заниматься именно конкурентной средой», – сказал он.

Руководитель подразделения Главного директората Европейской комиссии по вопросам торговли отметил также, что в новом соглашении какого-либо положения о либерализации таможенных пошлин нет.

«Это связано с тем, что Армения является членом ЕАЭС. Однако Армения пользуется льготным режимом GSP+, большое количество товаров либо освобождены от пошлин, либо ставки небольшие», – пояснил он.

Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Всё идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.