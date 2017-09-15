Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»
15 сентября 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 15 сентября провел рабочий завтрак с представителями компаний, представляющих Союз предприятий информационных технологий (СПИТ), Союз работодателей в сфере информационно-коммуникационных технологий, и других организаций.
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап». Карапетян предложил наиболее активным в IT-сфере компаниям в сжатые сроки представить согласованные предложения и инициативы по обеспечению динамичного развития сферы.
Стороны обсудили также деятельность фонда «Цифровая Армения» – в контексте участия компаний в формировании цифровой повестки и ее дальнейшей реализации.
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