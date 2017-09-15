В грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев сократился естественный прирост населения
15 сентября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли в Грузии резко сократился естественный прирост населения. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Грузии.
В январе-июне 2017 года естественный прирост проживающего в регионе населения составил 336 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 58,6% (в прошлом году этот показатель составил 812 человек), пишет АПА.
Что же касается других демографических показателей за отчетный период в регионе Квемо-Картли, число новорожденных составило 2681 человек, скончавшихся – 2345 человек, число браков и разводов – 1213 и 510 фактов соответственно.
Согласно последней переписи населения в Грузии в 2014 году, в регионе Квемо-Картли проживает 423 986 человек, 177 032 человека из которых азербайджанцы.
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