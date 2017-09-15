Аронян победил Иванчука в первом туре 1/4 финала Кубка мира по шахматам
15 сентября 2017 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком.
В первой партии четвертьфинала Аронян, играя белыми, на 24-м ходу одержал победу над украинским шахматистом, пишет chess.am.
Партии 2-го тура 1/4 финала пройдут 16 сентября.
В Кубке мира участвуют 128 шахматистов. На всех стадиях турнира, кроме финала, микроматчи будут состоять из двух партий. В случае ничьей будут сыграны партии с укороченным контролем. В финале будет сыграно четыре партии. Финалисты Кубка мира получат право играть в турнире претендентов на шахматную корону. Кубок мира завершится 27 сентября.
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