Аронян победил Иванчука в первом туре 1/4 финала Кубка мира по шахматам

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком.

В первой партии четвертьфинала Аронян, играя белыми, на 24-м ходу одержал победу над украинским шахматистом, пишет chess.am.

Партии 2-го тура 1/4 финала пройдут 16 сентября.

В Кубке мира участвуют 128 шахматистов. На всех стадиях турнира, кроме финала, микроматчи будут состоять из двух партий. В случае ничьей будут сыграны партии с укороченным контролем. В финале будет сыграно четыре партии. Финалисты Кубка мира получат право играть в турнире претендентов на шахматную корону. Кубок мира завершится 27 сентября.