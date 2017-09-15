Samsung начала продавать Galaxy Note 8

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung Electronics объявила о начала продаж своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 8 в международном масштабе. Он становится доступен с 15 сентября в 42 странах, включая США, Канаду, Сингапур, Корею, европейские страны.

Samsung Galaxy Note 8 представлен в пяти цветах — черный, золотистый, сиренево-серый, синий и розовый. Для заказа пока доступны не все из них, доступность зависит от региона и поставщика, пишет Ferra.ru.

В США цена на Galaxy Note 8 без контракта с оператором связи составляет $929,99 с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.

В Армении на Samsung Galaxy Note 8 принимаются предварительные заказы, при оплате предзаказа пользователь получит в подарок док-станцию Samsung DeX. Стоимость Galaxy Note 8 в Армении составляет 579 900 драмов (около 1200 долларов).