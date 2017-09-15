Александр Лапшин: Как меня убивали в бакинской тюрьме

PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, впервые прокомментировал ситуацию и рассказал о том, что с ним было в бакинской тюрьме.

«Сейчас, когда азербайджанский ад остался позади и я пишу эти строки с пляжа Хоф Кармель в Хайфе, обязан пояснить следующее: категорически отрицаю азербайджанскую официальную ложь насчет якобы моей попытки самоубийства в бакинской тюрьме 10.09.17. Президент Алиев, по версии азер-СМИ, проявил гуманизм и, пожалев бедолагу-самоубийцу, решил его помиловать через день после мифической попытки самоубийства»,- написал блогер в своем ЖЖ.

11 сентября стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина. Ранее помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме.

«По факту, ночью с 10 на 11 сентября 2017, когда я уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, вдруг в двери раздался скрип ключа, и дверь приоткрылась. Я лежал спиной к двери и не успел даже встать, как какие-то фигуры уже схватили меня за шею, руки и - затем несколько ударов кулаками в бок. Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания уже из реанимации центральной бакинской клиники, где я лежал подключенный к приборам, с катетором на причинном месте и кислородной маской на лице. Еще сломали два зуба и вся спина и бок в гематомах»,- рассказал Лапшин.

«Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане. Моя смерть в бакинской тюрьме была бы на руку целому ряду лиц из ближайшего окружения президента Алиева, которые вне всяких сомнений считают, что ему пора на покой. Подчеркну, что это моя версия, пусть и основанная на схожих мыслях ряда зарубежных азербайджанцах-журналистов и демократической оппозиции, вынужденных жить вдали от родины.

Вчера проходил комплексное обследование в тель-авивской клинике «Шиба». Врачи указали, что характер ряда травм напоминает скорее физическое насилие, но не попытку самоубийства. Врачи обратили внимание на глубокий след от удушения справа на шее ближе к плечу, но это не совсем характерно для самоубийства, поскольку при подвешивании этот след обычно в районе уха. Да и вообще, с какой стати мне «самоубиваться» в день рождения моей мамы (10.09), да еще и на заключительном этапе переговоров об экстрадиции домой. История шита белыми нитками»,- подчеркнул блогер.

По его словам, сейчас он планирует отдыхать и восстанавливать силы, а к этой теме еще вернется.

«Азербайджанские медики накачали таким набором препаратов, что даже 3 дня спустя ощущение, что я словно под действием наркотиков. Еще больно глотать пищу, вчера вообще питался только через капельницу, сегодня уже жую сам, хотя и не без напряжения. Сложно пить воду, начинается кашель. Доктора говорят, что реабилитация займет 3-5 дней, или больше»,- написал Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.