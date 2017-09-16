Лапшин назвал свое «покаяние» Алиеву фальшивкой
16 сентября 2017 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, назвал «фальшивкой» благодарственное письмо от его имени президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.
После помилования Лапшина азербайджанские СМИ распространили письмо, в котором блогер якобы благодарит Алиева и «признает Карабах азербайджанской территорией».
«С неменьшим интересом читаю свое «покаяние», что является явной фальшивкой. Они всерьез полагают, что лежа в реанимации с травмами можно что-то писать и каяться?»,- написал Лапшин.
Блогер рассказал о полученный в бакинской тюрьме травмах и попытке его убить, предпринятой другими заключенными.
«Не поленился по совету друзей зафиксировать свои травмы в полиции и в госпитале в Тель-Авиве. Как знать, куда дальше вся эта история выведет. Есть мнение, что прощать Азербайджану попытку меня убить нельзя и действовать надо грамотно через международные инстанции. Верю специалистам по международному праву и документы собираю, дальше буду держать в курсе»,- написал Лапшин.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
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