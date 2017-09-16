Делегация представителей Конгресса США приедет в Армению
16 сентября 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе американского конгрессмена армянского происхождения Джеки Спир Канчелян в Ереван 17 сентября приедет делегация представителей Конгресса США.
В состав делегации входят конгрессмен Фрэнк Паллон, который еще во время разрушительного землетрясения в Спитакетакже привез в Армени американскую помощь, еще один конгрессмен армянского происхождения Анна Эшу, конгрессмен Дэвид Валадао, по чьей инициативе Конгресс решил выделить дополнительные средства для операций по разминированию в Нагорном Карабахе. Армению посетят также конгрессмен Тулси Габалл с Гавайских островов и конгрессмен Джим Скенбреннер, представляющий Висконсин, пишет государственная радиостанция «Голос Америки».
«Наверное, это самый большой визит делегации конгрессменов в независимую демократическую Армению», - отметила Канчелян, при этом добавив, что повестка визита настолько насыщенная, что она не представляет, как за несколько дней они успеют все осуществить.
«В первую очередь, мы хотим укрепить нашу дружбу, помочь Армении освободиться от проявлений коррупции, создать новые возможности для предоставления помощи Армении, направленной на развитие демократии», - сообщила конгрессмен, при этом добавив, что для тех, кто имеет армянские корни, это важный визит на родину, где можно будет поближе познакомиться с ней и ощутить ее тепло.
Американские законодатели планируют обсудить с армянской стороной вопрос укрепления энергетической независимости Армении, поскольку в плане поставок энергоносителей Ереван сейчас зависит от Москвы, которая, по мнению конгрессмена, желает восстановить СССР, а Армения, на ее взгляд, этого не хочет.
Канчелян также отметила огромнейший потенциал Армении в плане развития технологической сферы. США же, в свою очередь, готовы к расширению политических и экономических отношений с Арменией.
В Ереване также будут обсуждены вопросы, касающиеся диаспоры, многие представители которой хотят восстановить связь с Арменией
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