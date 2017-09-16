ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
16 сентября 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро, произошедший 15 сентября, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате взрыва пострадали 22 человека.
Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. При этом бывший глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Великобритании генерал-майор Чип Чапман заявил, что нынешнее взрывное устройство не похоже на взрывчатку боевиков ИГ.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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