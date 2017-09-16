Чиновник: Новое соглашение Армения – ЕС подпишут уже в ближайшем будущем
16 сентября 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Весь пакет двусторонних отношений между Европейским союзом и Арменией включен в новое соглашение Армения – ЕС, которое стороны могут подписать уже в ближайшем будущем. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешних отношений и безопасности Майя Косьянчич.
«Мы разделяем общие ценности с Арменией. Мы привержены демократии, правам человека и верховенству закона. Эти ценности находятся в основе нового соглашения и нашего сотрудничества»,- отметила она, передает «Голос Америки».
По словам Косьянчич, новое соглашение, в частности, создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, в том числе энергетической, транспортной, торговой, окружающей среды, а также перспективы расширения инвестиций.
По словам Косьянчич, ЕС, в первую очередь, заинтересован в развитии демократии, ликвидации коррупции и установлении верховенства закона в Армении.
В 2014 – 2016 годах с этой целью ЕС выделил Армении гранты на сумму примерно в 150 миллионов евро.
6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский в ходе пресс-конференции заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме.«Все идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем все, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе Саммита Восточного партнерства», – отметил посол.
Самое значимое
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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