// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: В «Барселоне» лгали о трансфере Неймара в ПСЖ

СМИ: В «Барселоне» лгали о трансфере Неймара в ПСЖ
16 сентября 2017 - 12:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководство «Барселоны» предоставляло СМИ ложную информацию о трансфере нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Catalunya Radio, в клубе знали о возможном переходе бразильца еще в мае. При этом во время предсезонного турне по США руководство «Барселоны» практически на 100 процентов было уверено в том, что форвард покинет команду, однако через СМИ распространяли информацию о том, что Неймар остается, пишет Lenta.ru.

21 августа нападающий раскритиковал руководство каталонцев. Он заявил, что в клубе работают директора, которые не заслуживают этого.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 года, пока 3 августа не перешел в ПСЖ. Он выкупил свой контракт за 222 миллиона евро и присоединился к парижанам. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заподозрил французский клуб в нарушении правил финансового фэйр-плей и открыл расследование в его отношении.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: СМИ обвинили «Барселону» во лжи о трансфере Неймара
 Самое значимое
Аронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматамАронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Аронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в ТбилисиАронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в Тбилиси
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Сборные юношей и девушек Армении по баскетболу победили в ЧЕ в дивизионе ССборные юношей и девушек Армении по баскетболу победили в ЧЕ в дивизионе С
Сборная Армении в финале встретилась со сборной Гибралтара. В решающей игре армянские ребята победили со счетом 88:70, завоевав чемпионское звание
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
МЮ номинировал Мхитаряна, Погба и Ибрагимовича на звание игрока сезона Лиги Европы
The National: Значимость Мхитаряна для «МЮ» растет
Аронян сыграл вничью со Свидлером: Последний соперник – Карлсен.
Аронян одержал победу в первом туре Кубка Сигнфилда
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео) Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала
На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов
Меркель: ФРГ еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией «Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты», - сказала она
Доклад: Армения - лидер в регионе по инвестициям в развитие человеческого капитала Армения занимает 49-е место в списке 130 стран мира, развивая 64% своего человеческого капитала