ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения
16 сентября 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 сентября в Азербайджане стартуют широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск.
К учениям привлекаются до 15 000 личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты, передает АПА.
В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Учения продлятся до 22 сентября.
Ранее стало известно, что летный и инженерно-технический состав ВВС Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2017. В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Левандовский хочет перейти в «Реал» Роберт рассчитывает оказаться на «Сантьяго Бернабеу» уже по окончании сезона-2017/18
HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео) Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала
На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов
Более 750 спортсменов прибыли на Армянскую олимпиаду в Тегеране В олимпиаде принимают участие более 750 спортсменов армянского происхождения из разных регионов Ирана, Армении и Грузии