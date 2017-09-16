ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения

PanARMENIAN.Net - 18 сентября в Азербайджане стартуют широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск.

К учениям привлекаются до 15 000 личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты, передает АПА.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Учения продлятся до 22 сентября.

Ранее стало известно, что летный и инженерно-технический состав ВВС Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2017. В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.