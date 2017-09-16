Доклад: Армения - лидер в регионе по инвестициям в развитие человеческого капитала
16 сентября 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения является лидером в регионе по инвестициям в развитие человеческого капитала. Аналитики Всемирного экономического форума исследовали ситуацию в 130 странах мира и составили новыйрейтинг по уровню развития человеческого капитала - Human Capital Report.
В докладе учитывается 4 критерия - реализации потенциала, развитие, открытие и ноу-хау.
Армения занимает 49-е место в списке 130 стран мира, развивая 64% своего человеческого капитала. В плане реализации потенциала страна занимает 3 место. Этот параграф дает количественную оценку образованию, включая уровень школьного и университетского образования.
Из соседних стран в докладе отсутствует информация о грузии и Азербайджане, а Турция занимает 75-е место, Иран - 104-е. Из стран СНГ Казахстан занимает 29-е место, Киргизия - 46-е, Молдавия - 62, Россия - 16-е.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что лучше всего подготовка кадров удается Норвегии, Финляндии и Швейцарии, США и Дании. Хуже всего к конкуренции на рынке труда подготовлены жители стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. Список стран по уровню развития человеческого капитала замыкают Мавритания и Йемен.
В глобальном измерении, по итогам исследования, на данный момент человеческий капитал используется неэффективно - лишь на 62 процента. В этой связи эксперты предупреждают об опасности.
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