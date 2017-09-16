Меркель: ФРГ еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией
16 сентября 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия намерена еще больше ограничить экономическое сотрудничество с Турцией, чтобы добиться освобождения задержанных там соотечественников. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.
«Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты», - сказала она, пишет ТАСС со ссылкой на Passauer Neue Presse.
Глава правительства выразила возмущение тем, что в Турции в местах лишения свободы до сих пор находятся многие граждане Германии.
«Мы оказываем задержанным консульскую помощь, насколько это возможно. К сожалению, турецкая сторона даже это в некоторых случаях осложняет», - отметила она.
Всего, по оценке властей ФРГ, в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан Германии, во многих случаях речь идет о политически мотивированных арестах. На фоне задержаний германские политики ужесточили риторику в отношении Анкары. Как ожидается, в октябре вопрос формального прекращения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз рассмотрят лидеры стран сообщества.
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