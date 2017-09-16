Более 750 спортсменов прибыли на Армянскую олимпиаду в Тегеране

PanARMENIAN.Net - В Тегеране в торжественной обстановке открылась 49-ая Армянская олимпиада.

В олимпиаде принимают участие более 750 спортсменов армянского происхождения из разных регионов Ирана, Армении и Грузии, пишет Rusarminfo со ссылкой на международный иранский телеканал Press TV.

В течение десяти дней спортсмены будут соревноваться в девяти видах спорта, в их числе — футбол, баскетбол, плавание, шахматы.

В официальном открытии Армянской олимпиады в Тегеране принял участие министр спорта Ирана Масуд Солтанифар.

Армянская олимпиада призвана объединить армян из Ирана и других стран мира, которые профессионально занимаются разными видами спорта.