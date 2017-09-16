Более 750 спортсменов прибыли на Армянскую олимпиаду в Тегеране
16 сентября 2017 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тегеране в торжественной обстановке открылась 49-ая Армянская олимпиада.
В олимпиаде принимают участие более 750 спортсменов армянского происхождения из разных регионов Ирана, Армении и Грузии, пишет Rusarminfo со ссылкой на международный иранский телеканал Press TV.
В течение десяти дней спортсмены будут соревноваться в девяти видах спорта, в их числе — футбол, баскетбол, плавание, шахматы.
В официальном открытии Армянской олимпиады в Тегеране принял участие министр спорта Ирана Масуд Солтанифар.
Армянская олимпиада призвана объединить армян из Ирана и других стран мира, которые профессионально занимаются разными видами спорта.
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