На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно
16 сентября 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 10 по 16 сентября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.
Подразделения Армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой, продолжая бдительно нести боевое дежурство.
В период с 3 по 9 сентября ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил была относительно спокойной, как и в предыдущие недели.В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим перемирия, произведя в направлении армянских позиций НКР порядка 2500 выстрелов, в основном, из стрелкового оружия различного калибра.
Самое значимое
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Сюжет
Последние новости
Левандовский хочет перейти в «Реал» Роберт рассчитывает оказаться на «Сантьяго Бернабеу» уже по окончании сезона-2017/18
HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео) Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала
Более 750 спортсменов прибыли на Армянскую олимпиаду в Тегеране В олимпиаде принимают участие более 750 спортсменов армянского происхождения из разных регионов Ирана, Армении и Грузии
Меркель: ФРГ еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией «Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты», - сказала она