На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойно

PanARMENIAN.Net - В период с 10 по 16 сентября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой, продолжая бдительно нести боевое дежурство.

В период с 3 по 9 сентября ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил была относительно спокойной, как и в предыдущие недели.В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим перемирия, произведя в направлении армянских позиций НКР порядка 2500 выстрелов, в основном, из стрелкового оружия различного калибра.