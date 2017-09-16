HBO выпустил трейлер мультфильма-приквела «Игры престолов» (видео)
16 сентября 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 сентября канал HBO выпустит DVD и Blu-Ray седьмого сезона сериала «Игра престолов», и к этому событию создатели проекта решили показать клип анимационного фильма о Семи Королевствах.
Лента расскажет о бурных событиях, которые предшествовали сюжету самого сериала. Благодаря ему станет известно, как зародился Вестерос и основались великие кланы, пишет The Hollywood Reporter.
Озвучивали проект актеры сериала: Николай Костер-Вальдау, Асбек Пилу, Эйдан Гиллен и многие другие.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
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