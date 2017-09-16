В Армении пока не будет дождить
16 сентября 2017 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 17-21 сентября на территории Армении ожидается высокий риск возникновения пожара.
В указанный период ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха 17-18 сентября понизится на 2-3 градуса, a 19-20 сентября повысится на столько же.
В Ереване ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет 31-33 градусов тепла.
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В июне 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 211 252 пассажиров, что выше показателя за июнь 2016 года на 20.5 %
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