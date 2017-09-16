В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства

PanARMENIAN.Net - Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

«Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов «Ильюшина», — сообщил Хаджизаде, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью, пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что «если у США есть «мать всех бомб», то у Ирана есть «отец бомб».

В середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков «Исламского государства» в Афганистане. По данным Пентагона, «мать всех бомб», как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.