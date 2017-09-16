// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства

В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства
16 сентября 2017 - 17:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

«Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов «Ильюшина», — сообщил Хаджизаде, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью, пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что «если у США есть «мать всех бомб», то у Ирана есть «отец бомб».

В середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков «Исламского государства» в Афганистане. По данным Пентагона, «мать всех бомб», как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Photo: Amir Kholoosi / ISNA News Agency
Ссылки по теме:
В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы. RIA.ru
Press TV. Iran’s ‘father of all bombs’ dwarfs US biggest non-nuclear bomb: Commander
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Хокинг предупредил человечество об опасности встречи с инопланетянами
В Ростове-на-Дону крупный пожар: 25 домов горят
Трамп: США будут воевать в Афганистане до полной победы
Российские вертолетчики и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Поставки iPhone X могут задержаться до начала 2018 года По словам Куо, покупатели позитивно воспримут нововведения флагмана Apple, особенно безрамочный экран и преимущества технологии дополненной реальности
Дженнифер Лоуренс уходит из кино на 2 года На вопрос, чем артистка собирается заниматься все это время, Лоуренс отметила: «Понятия не имею. Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну»
Турецкий депутат-армянин Каро Пайлан прибыл в Ереван В аэропорту «Звартноц» Каро Пайлана встречали заместитель министра Диаспоры РА Ваагн Меликян, депутат НС Ширак Торосян и автор цикла передач «Армяне по происхождению» Манана Акопян
Одесский армянин победил на чемпионате мира по каратэ Одесский спортсмен праздновал победу в весе до 63 кг на турнире, который проходит с 13 по 17 сентября в столице Румынии Бухаресте