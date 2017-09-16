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Одесский армянин победил на чемпионате мира по каратэ

Одесский армянин победил на чемпионате мира по каратэ
16 сентября 2017 - 17:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Одессит Карлен Минасян завоевал золотую медаль 4-го Чемпионата мира по годзю-рю каратэ.

Одесский спортсмен праздновал победу в весе до 63 кг на турнире, который проходит с 13 по 17 сентября в столице Румынии Бухаресте.

По результатам турнира будут проводиться отборы в национальную сборную команду Украины по годзю-рю каратэ на участие в Чемпионате Украины и Кубке мира.

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