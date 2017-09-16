Турецкий депутат-армянин Каро Пайлан прибыл в Ереван
16 сентября 2017 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат-армянин от турецкой оппозиционной прокурдской партии «Демократия народов» Каро Пайлан прибыл в Армению.
Как передает «Армяне сегодня», Пайлан примет участие в предстоящем 18-20 сентября 6-м форуме Армения-Диаспора под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность», а 19 сентября в 18:30 будет также присутствовать на предстоящем в рамках форума праздничном концерте, посвященном 10-летию цикла передач «Армяне по происхождению».
В аэропорту «Звартноц» Каро Пайлана встречали заместитель министра Диаспоры РА Ваагн Меликян, депутат НС Ширак Торосян и автор цикла передач «Армяне по происхождению» Манана Акопян.
В апреле Пайлан выступил с парламентской трибуны относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года: «Одно время мы составляли 40%, сейчас мы составляем одну тысячную. Это значит, что с нами произошли определенные события... Я это называю Геноцидом, вы – как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу».
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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