Турецкий депутат-армянин Каро Пайлан прибыл в Ереван

PanARMENIAN.Net - Депутат-армянин от турецкой оппозиционной прокурдской партии «Демократия народов» Каро Пайлан прибыл в Армению.

Как передает «Армяне сегодня», Пайлан примет участие в предстоящем 18-20 сентября 6-м форуме Армения-Диаспора под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность», а 19 сентября в 18:30 будет также присутствовать на предстоящем в рамках форума праздничном концерте, посвященном 10-летию цикла передач «Армяне по происхождению».

В аэропорту «Звартноц» Каро Пайлана встречали заместитель министра Диаспоры РА Ваагн Меликян, депутат НС Ширак Торосян и автор цикла передач «Армяне по происхождению» Манана Акопян.

В апреле Пайлан выступил с парламентской трибуны относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года: «Одно время мы составляли 40%, сейчас мы составляем одну тысячную. Это значит, что с нами произошли определенные события... Я это называю Геноцидом, вы – как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу».