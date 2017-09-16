СМИ: Поставки iPhone X могут задержаться до начала 2018 года

PanARMENIAN.Net - Предзаказы iPhone X принимаются до 27 октября, однако поставки могут задержаться до первого квартала 2018 года. Apple не сможет покрыть спрос на смартфон за тысячу долларов и до конца 2017 года поставит только 40 миллионов устройств. Об этом рассказал аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо, ознакомившийся с отчетом для инвесторов.

По словам Куо, покупатели позитивно воспримут нововведения флагмана Apple, особенно безрамочный экран и преимущества технологии дополненной реальности. Из-за этого аналитик уверен, что компания не сможет покрыть спрос на новые айфоны до начала 2018 года, пишет TJ.

Как подсчитал Куо, Apple выпустит до конца 2017 года около 40 миллионов iPhone X, в то время как спрос составит примерно 80 миллионов единиц. Из-за этого компании придётся перенести часть поставок на первый квартал 2018 года. Нынешние темпы производства Apple, по данным аналитика, составляют менее 10 тысяч устройств в сутки.

При этом аналитик дополнительно отметил инновационный сканер Face ID, благодаря которому покупатели обратят внимание именно на флагман от Apple. Предзаказать iPhone X можно до 27 октября, поставки первым обладателям начнутся 3 ноября. iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнут продавать с 22 сентября.

В мае Минг-Чи Куо уже предупреждал о проблемах Apple с поставками новых айфонов. Аналитик говорил, что у компании неполадки с производством и поставкой комплектующих и оценивал спрос на следующий iPhone во втором квартале 2017 года примерно в 110 миллионов устройств. Другие источники говорили о проблемах Apple с поставками айфонов из-за OLED-экранов без боковых рамок, которые делает Samsung.