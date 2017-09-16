Психологи: Прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин
16 сентября 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, выяснили австрийские психологи из университетов Инсбрука и Вены. Статья ученых опубликована в журнале PLоS ONE.
В исследовании приняли участие 64 женщины и 32 мужчины со схожими предпочтениями в музыке. Им проигрывались отрывки мелодий, ранжированные по степени приятности и динамичности или сложности. Затем респондентам демонстрировались фотографии людей противоположного пола с нейтральным выражением лица. Добровольцы должны были оценить их привлекательность и сказать, готовы ли они завести отношения с этим человеком, пишет Lenta.ru.
Результаты опроса показали, что после прослушивания музыки женщины чаще называли мужчин привлекательными и выражали больше желания встречаться с ними. При этом более сложные и динамичные мелодии повышали степень привлекательности.
На оценки женщин мужчинами прослушивание музыки никак не повлияло. По предположению ученых, это объясняется тем, что мужчины чаще используют свои музыкальные способности для привлечения женщин, а не наоборот.
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