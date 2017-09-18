Иран грозит закрыть границу с Иракским Курдистаном
18 сентября 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран закроет границу с Иракским Курдистаном, если регион по результатам референдума станет независимым от Багдада. Об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.
«Соглашения о границах действуют исключительно с центральным правительством Ирака, а отсоединение Курдистана от центральных властей Ирака будет означать закрытие всех погранпереходов на общей (с Иракским Курдистаном — ред.) границе», — заявил Шамхани телекомпании IRIB, также отметив, что это приведет к пересмотру имеющихся у Тегерана соглашений с курдским регионом в Ираке.
Иран признает лишь единый Ирак и федеральные власти этой страны, подчеркнул он, пишет РИА Новости.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Барзани заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. 14 сентября он сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада.
В случае закрытия границы пострадает Армения, так как РА экспортирует в Курдистан большое количество товаров, в том числе сигареты, алкоголь. Экспорт производится через Иран.
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Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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