// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Иран грозит закрыть границу с Иракским Курдистаном

Иран грозит закрыть границу с Иракским Курдистаном
18 сентября 2017 - 13:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран закроет границу с Иракским Курдистаном, если регион по результатам референдума станет независимым от Багдада. Об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

«Соглашения о границах действуют исключительно с центральным правительством Ирака, а отсоединение Курдистана от центральных властей Ирака будет означать закрытие всех погранпереходов на общей (с Иракским Курдистаном — ред.) границе», — заявил Шамхани телекомпании IRIB, также отметив, что это приведет к пересмотру имеющихся у Тегерана соглашений с курдским регионом в Ираке.

Иран признает лишь единый Ирак и федеральные власти этой страны, подчеркнул он, пишет РИА Новости.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Барзани заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. 14 сентября он сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада.

В случае закрытия границы пострадает Армения, так как РА экспортирует в Курдистан большое количество товаров, в том числе сигареты, алкоголь. Экспорт производится через Иран.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Иране заявили о возможности закрытия границы с Иракским Курдистаном
The Telegraph. Ronald Koeman hits back at Jose Mourinho claims Everton should be challenging for top four
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Хокинг предупредил человечество об опасности встречи с инопланетянами
В Ростове-на-Дону крупный пожар: 25 домов горят
Трамп: США будут воевать в Афганистане до полной победы
Российские вертолетчики и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 18 сентября 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
«Реал» повторил державшийся более 50 лет рекорд результативности Испанский клуб забивает как минимум один гол уже в 73 матчах подряд. «Сантосу» удавалось это сделать в период с ноября 1961 по август 1963 года.
Армянские гимнасты не завоевали медалей на Кубке мира в Париже Под руководством главного тренера национальной команды Акопа Серопяна наши гимнасты вышли в финал на нескольких снарядах, но не смогли занять призовых мест
Доклад: Женщины составляют 18% депутатов парламента Армении Первое место в ЕАЭС заняла Белоруссия с 33% женщин (29 место в мире). В парламенте Белоруссии представлено 55 женщин
Армянский дзюдоист завоевал бронзу на молодежном чемпионате Европы Старший тренер молодежной сборной Армении Оганес Давтян сказал, что доволен медалью, хотя общий результат мог быть и лучше