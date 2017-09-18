Президент РА: Народ Карабаха имеет право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране

PanARMENIAN.Net - Позиция Армении осталась прежней - население Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) имеет естественное право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране, и регулярно проводимыми очередными выборами, стабильной государственной системой, развивающейся экономикой и усилиями патриотичных граждан каждый день реализует это свое право. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в Спортивно-концертном комплексе им. К.Демирчяна на открытии VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

Президент выступил с речью на первом пленарном заседании конференции, затронув темы карабахского конфликта, Турции, Геноцида армян, демографической ситуации в Армении и т.д.

«Не может быть никакого стабильного мира, пока руководство Азербайджана не смирится с существованием принятых международным сообществом принципов. Мы убеждены, что для сохранения международного мира и предотвращения конфликтов важна реализация прав человека, в том числе права народов на равноправие и самоопределение, поскольку почти во всех случаях ограничение этого права вызывает политический кризис, а затем - войну»,- отметил Саргсян.

«Реализация гражданами Арцаха своего неотъемлемого права - исторический факт. Остальные вопросы можно урегулировать посредством мирных переговоров. В течение многих лет мы доказали, несмотря на всякие политические мифы, нас невозможно свернуть с этого пути»,- добавил президент.

Он также затронул тему Турции: «Несмотря на нашу добрую волю, высоко оцененную со стороны международных партнеров политическую храбрость, Турция отказалась воплотить в жизнь подписанные в 2009 году два Цюрихских протокола. Более того, попыталась держать Армению в заложниках этих подписей, еще раз доказав миру, что установление мира в этом регионе не вытекает из интересов нынешней администрации этой страны».

«Многие передовые страны мира уже признали и осудили Геноцид армян. Проживающие в этих странах наши соотечественники могут с гордостью провозгласить свою победу, и с этой гордостью можем работать с этими странами в направлении формирования новой повестки.В контексте перемен в современном мире мы должны по-новому рассматривать «мягкую силу» нашей диаспоры и ее возможности в общественной дипломатии, что может еще более усилить официальную дипломатию. В своем послании, адресованном новоизбранному Национальному Собранию Армении, я уже представил важность внедрения принципов, направленных на повышение эффективности парламентской дипломатии, которая, несомненно, станет более мощной при содействии отдельных личностей и институтов Диаспоры»,- отметил Саргсян.