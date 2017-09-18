Саргсян: Вовлечение диаспоры позволит обогатить и развить армянскую предпринимательскую культуру

PanARMENIAN.Net - Вовлечение диаспоры позволит обогатить и развить армянскую предпринимательскую культуру, поднимет привлекательность страны для внешних рынков, приемлемость в мире, умножит богатство. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в Спортивно-концертном комплексе им. К.Демирчяна на открытии VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

Президент выступил с речью на первом пленарном заседании конференции, затронув темы карабахского конфликта, Турции, Геноцида армян, демографической ситуации в Армении и т.д.

«Нужно сделать шаг вперед и обратить в сторону Армении также те инвестиционный силы диаспоры, которые хотят заниматься предпринимательством и получать доход, параллельно обустраивая нашу страну, создавая рабочие места, содействуя развитию социального капитала и, наконец, репатриации. Такие воодушевляющие примеры мы уже сегодня имеем. Для этого в Армении созданы все необходимые условия и инвестиционная среда»,- отметил Саргсян, добавив, что правительство приняло на себя обязательство всем бизнес-планам, независимо от объемов инвестиций, оказывать всяческое содействие.

«Глобальные миграционные тенденции касаются также Армении и рассеянных по миру армянских общин. Происходит миграция больших групп людей не только из стран бывшего социалистического лагеря в страны имеющие более привлекательные рынки труда, но и из стран Ближнего Востока в Канаду, Соединенные Штаты и Европу.

Мы сегодня свидетели того, как меняется именно структура состоявшихся общин диаспоры. Да, мы видим, что Армения и различные армянские общины стали сообщающимися сосудами. Наша задача, чтобы эти контакты и коммуникации послужили развитию и усилению как Армении, так и армянской общины, находящейся в любом уголке мира»,- отметил президент.

«Нужно заметить, что после провозглашения независимости изменилась также логика и динамика отношений Родина-Диаспора. В течение предыдущих 26 лет мы еще воспринимали все возможности, вытекающие из обладания независимой государственностью, и открывали новые горизонты взаимодействия. Армения будет полноценно интегрированной в мире, сильной, развитой, прочной и гордой страной. Вот, как мы это видим»,- подчеркнул Саргсян.