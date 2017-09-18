Скончался один из создателей Комитета российской интеллигенции «Карабах» Андрей Нуйкин

PanARMENIAN.Net - Один из создателей Комитета российской интеллигенции «Карабах», публицист Андрей Нуйкин скончался 17 сентября на 87 году жизни. Об этом сообщил в Facebook его давний друг, ученый Валентин Михайлов.

Нуйкин стал известен в годы перестройки, он был депутатом Госдумы первого созыва от партии «Выбор России». Работал в Комитете российской интеллигенции «Карабах». Резко критиковал КПРФ.

В книге Андрея Нуйкина «Боль моя - Карабах» рассказывается, как группа московских писателей, движимая понятиями о справедливости и долге, в феврале 1991 года, после перелета по маршруту Москва – Ереван – Степанакерт, в первый же день стала свидетелем карательных акций внутренних войск МВД СССР и азербайджанского ОМОНа. Вместе с карабахцами они подверглись унижениям и издевательствам, творимыми бандитами прямо на территории, где приземлился самолет, и вынуждены были покинуть Карабах, не сделав и шага из Степанакертского аэропорта.

В гневе от пережитого, увиденного и услышанного, едва вернувшись в Москву, эти писатели (Г.Нуйкина, Т.Гайдар, В.Оскоцкий, Ю.Черниченко и А.Нуйкин) создали Комитет российской интеллигенции «Карабах».